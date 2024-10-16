В Казахстане выявили большое расхождение между пенсионными отчислениями казахстанцев и их зарплатами, передает LS.

По словам министра труда и соцзащиты населения Светланы Жакуповой, в стране высокий уровень неформальной занятости.

«Ежемесячный мониторинг показывает, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов. Так, в 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время, по оценкам Бюро нацстатистики, данные по зарплатам превышают почти в два раза – 38 трлн тенге. Наибольшее расхождение наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости», – сообщила она.

При этом в ведомстве отметили новые перспективы для платформенной занятости.

«Мы видим потенциал роста для данного вида занятости в таких отраслях, как промышленность и строительство. В некоторых странах данная доля превышает 10%. Для Казахстана это относительно новый вид трудовых отношений с низким барьером входа, гибким рабочим графиком и возможностью совмещения. Сегодня в рамках пилотного проекта по упрощенной регистрации подключено более 19 тыс. водителей такси, выписано более 20 млн фискальных чеков. Это важный шаг к легализации и интеграции платформенных работников в систему социального и пенсионного обеспечения», – считает она.

При этом для улучшения качества трудовых ресурсов в стране ведется работа по созданию сертификационных центров, уточнила министр.

«В будущем планируется формирование цифрового банка на основе европейского классификатора навыков и профессий. А также взаимное признание рабочих профессий в странах Центральной Азии. Мы также развиваем национальную систему квалификаций. Уже сформированы 823 профессиональных стандарта, на основе которых обновлено 3,8 тыс. учебных программ», – добавила глава ведомства.

В целом, говорит Жакупова, за последние 10 лет эффект от госпрограмм остается недостаточным.

«Несмотря на активные меры правительства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20%. Это в четыре раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно, на сегодня прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и госсектором. Косвенным следствием данного процесса является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР. Хочу отметить также секторальную миграцию из аграрной отрасли в услуги и торговлю, что является ключевым вызовом», – сообщила Жакупова.

Кроме того, по ее словам, в 2023 году в сельском хозяйстве работало 1,1 млн человек, из которых более половины – самозанятые.

«Их зарплата почти вдвое ниже средней по стране. Это свидетельствует о высоком уровне неформальной занятости и низком уровне соцзащиты сельских работников. Рассматривается вопрос внедрения новых форм трудоустройства на селе (вахтовая, сезонная, мобильное предпринимательство). Это позволит повысить эффективность использования ресурсов в данном секторе. Мы также создали специальные математические модели, которые учитывают все особенности климата и почвы в разных регионах. С их помощью разработаны точные рекомендации для каждого поля. Это позволит нормировать механизированные работы и мониторить реальную занятость на селе», – пояснила она.

Между тем ведомство планирует обеспечить к 2030 году 3,8 млн качественных рабочих мест. Помимо этого, увеличить доходы выше медианной зарплаты у 1,7 млн человек и снизить до 15% неформальную занятость. И еще одна задача – обеспечить вхождение Казахстана в десятку лучших в мире стран по индексу оказания социальных онлайн-услуг.

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