В Минтруда объяснили информацию о «кредитной амнистии»

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали информация о продлении «кредитной амнистии» в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Ранее издание inbusiness.kz сообщало, что Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в действующее постановление, регулирующее сроки и регламент списания долгов для социально уязвимых слоев населения страны. Таким образом сообщалось, что число казахстанцев, которые смогут воспользоваться «кредитной амнистией», в скором времени увеличится.

«Публикации в ряде СМИ о том, что в Казахстане планируется продлить «кредитную амнистию» для граждан, основаны на неправильном толковании журналистами проекта постановления Правительства, размещенного на портале «Открытые данные», и не соответствуют действительности«, — заявили в ведомстве.

Как известно, во исполнение указа Главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» было принято постановление Правительства от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Постановлением были обозначены сроки списания не позднее 13 декабря 2019 года.

Снижение долговой нагрузки казахстанцев производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тысячи гражданам на общую сумму 105,2 миллиарда тенге. На втором этапе в декабре 2019 года – 46,9 тысячи гражданам на общую сумму 9,8 миллиарда тенге.

В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших под действие указа, министерством было осуществлено третье списание в апреле 2020 года — 23,4 тысячи гражданам на общую сумму 5,5 миллиарда тенге.

«В связи с этим, Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект постановления Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», предусматривающий корректировку срока списания, с учетом фактически проведенной работы в I квартале 2020 года. На сегодняшний день все работы по списанию задолженности завершены, и их возобновление не предполагается», — сообщили в ведомстве.

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