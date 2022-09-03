В Минтруда объяснили пятилетнюю «заморозку» пенсионного возраста для женщин влиянием Covid-19

В Министерстве труда и социальной защиты РК объяснили, с чем связано решение президента приостановить с 2023 года на пять лет запланированное повышение пенсионного возраста женщин и сохранить его на уровне 61 года.

Фиксация пенсионного возраста для женщин до 2028 года вошла в новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, который представил глава государства в своём Послании народу Казахстана, передает informburo.kz

«Эта мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан», – сообщили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что в течение последующих пять лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание уделят сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.

В последнее время в Казахстане участились митинги за снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет. Инициаторами многочисленных акций стали представительницы Движения женщин Казахстана, которые также встречались с министром труда и соцзащиты Тамарой Дуйсеновой и высказывали ей свои предложения.

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