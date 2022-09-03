В Минтруда объяснили пятилетнюю «заморозку» пенсионного возраста для женщин влиянием Covid-19

kp.kz
В Министерстве труда и социальной защиты РК объяснили, с чем связано решение президента приостановить с 2023 года на пять лет запланированное повышение пенсионного возраста женщин и сохранить его на уровне 61 года.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Фиксация пенсионного возраста для женщин до 2028 года вошла в новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, который представил глава государства в своём Послании народу Казахстана, передает informburo.kz
«Эта мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан», – сообщили в Минтруда.
В ведомстве добавили, что в течение последующих пять лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание уделят сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.
В последнее время в Казахстане участились митинги за снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет. Инициаторами многочисленных акций стали представительницы Движения женщин Казахстана, которые также встречались с министром труда и соцзащиты Тамарой Дуйсеновой и высказывали ей свои предложения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: