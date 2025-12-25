В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года якобы будут перечислены досрочно — до 30 декабря 2025 года — уже с учетом повышения. Эта информация не соответствует действительности.

Как уточняют в уполномоченных органах, пенсии и пособия выплачиваются строго по утвержденному графику. Январские пенсионные выплаты, включая индексацию, будут перечислены получателям в январе 2026 года. При этом выплаты за декабрь уже произведены в полном объеме.

Граждан призывают соблюдать осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные рассылки — это может привести к утечке персональных данных.

Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется через СМС-сообщения с номера 1414, а также на официальных интернет-ресурсах госорганов. Жителей просят доверять только проверенным источникам и помнить: распространение ложной информации влечет ответственность по закону.

