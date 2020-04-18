В Минтруда рассказали, кого из получивших 42 500 не будут проверять

Министр труда Биржан Нурымбетов на своей странице в facebook высказался об ответственности при получении 42500, передает zakon.kz.

Мы с первого дня говорили и разъясняли, что право на соц. выплату по СЛУЧАЮ ПОТЕРИ ДОХОДА в связи с введением ЧП (42500) имеют наемные работники, отправленные в ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Так написано и в приказе (в Правилах) с первого дня, и никогда не менялось! — пишет министр.

Но, с его слов, оказалось, что многие наемные работники продолжают работать и получать заработную плату (то есть их никто не отправлял в отпуска без сохранения зарплаты), и при этом подали заявления и получили 42500 тенге.

Вы не имели права получать эту выплату в соответствии с Правилами! «А почему тогда вы нам выплатили?» говорят и пишут мне. А потому что, вы сами (или ваш работодатель) подали нам заявление, в котором вы подтвердили, что потеряли доходы в связи с тем, что ваш работодатель (указав его БИН) отправил вас в отпуск без сохранения зарплаты, — отметил Нурымбетов.

При этом он написал, что проверить правда ли подавший заявку лишился работы на тот момент они не могли.

«В первоначальном варианте Правил, мы требовали от работодателя приложить к заявлению копию приказа об отпуске своих работников без сохранения зарплаты, и другие документы, подтверждающие, что он не может им платить зарплату в силу отсутствия средств. На второй же день работодатели, работники, общественность, представители палаты предпринимателей, акимы сказали, что это слишком бюрократично и работодателям тяжело будет в egov прикреплять сканированные эти документы. Мы сразу же отреагировали и убрали эти требования, оставив ТОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором заявитель ПОДТВЕРЖДАЕТ, что потерял доходы именно в связи с ЧП и несет ответственность за достоверность представленных сведений. То есть перешли на УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ принцип», — пояснил министр.

Помимо этого по просьбе работников (работодатели которых особо не торопились за них подавать заявления) Минтруда предусмотрело возможность подавать заявления самому работнику, указав БИН своей компании (организации).

Мы правильно сделали, что сразу послушались людей, общественного мнения? Думаю, что мы должны были так сделать. И как мы после этого могли проверить, есть ли у вас приказ об отпуске без сохранения зарплаты или нет? Никак. Вы своим заявлением нас уведомили, мы это приняли. Многие также считают, что мы должны были это нарушение увидеть при проверке, так как у нас есть база данных.

У нас в базах данных не может быть сведений о приказах по предоставлению вам не оплачиваемого отпуска. Потому что по вашим же требованиям мы исключили предоставление такого приказа (см. выше), заменив на уведомительный принцип. Тем более у нас не может быть сведений о не существующем приказе (ведь у вас его нет, вы не уходили в отпуск, вы продолжаете работать и получать зарплату, вы не теряли доходов в связи с ЧП).

Министр не согласен с мнением, что в данном случае кто назначил и выплатил тот и виноват, я не согласен.

Он подчеркнул, что все что написано выше относится только к тем работникам, которые, продолжая работать и получая заработную плату, все таки подали заявления и получили 42500 тенге. Хотя по Правилам, эта выплата положена только тем наемным работникам, которые были отправлены в отпуска без сохранения зарплаты.

В связи с этим, Государственный фонд социального страхования (ГФСС), за счет средств которого осуществляется выплата 42500, имеет полное право требовать возврата неправомерно полученных выплат. Напомню, что ГФСС, помимо «42 500», осуществляет выплаты по случаю инвалидности, потери кормильца, потери работы, по беременности и родам, и по уходу за ребенком до одного года. У Минтруда кроме вышеуказанных работодателей и работников, к другим получателям нет никаких претензий. И Минтруда НЕ БУДЕТ инициировать проведение каких либо проверок в отношении лиц, получивших 42 500 тенге (ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП, «декретницы» и другие). И не переспрашивайте — никого, кроме вышеуказанных наемных работников и работодателей, проверять не будем. Я уверен, что вы честно подали свои заявления, поэтому правомерно получили выплату.

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