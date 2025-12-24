USD 515.02 EUR 604.22 RUB 6.5

В минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане

Фото Н.Луговской/alau.kz

С начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд тенге. Из них на базовую пенсию направлено 1 трлн 252,4 млрд тенге, на солидарную — 2 трлн 615,6 млрд тенге. Об этом сообщили в минтруда и соцзащиты населения РК. 

По состоянию на 1 декабря 2025 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 524 тыс. человек.

Средняя пенсия — 142 669 тенге

Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2025 года достиг 142 669 тенге.
В том числе:

  • солидарная пенсия95 096 тенге;
  • базовая пенсия47 573 тенге.

Индексация с 1 января 2025 года

Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года размеры выплат были увеличены:

  • базовая пенсионная выплата — на 6,5% (в соответствии с прогнозной инфляцией);
  • солидарная пенсия — на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Как растёт базовая пенсия по поручению Президента

По поручению Главы государства с 2023 года в течение пяти лет проводится поэтапное повышение базовой пенсии:

  • минимальной — до 70% от прожиточного минимума;
  • максимальной — до 120%.

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума и составляет 32 360 тенге. Максимальный размер вырос со 105% до 110% и составляет 50 851 тенге.

От чего зависит размер базовой пенсии

Напомним, с 1 июля 2018 года базовая пенсионная выплата назначается индивидуально — с учетом стажа участия в пенсионной системе. В него входят:

  • трудовой стаж в солидарной системе на 1 января 1998 года;
  • периоды, когда уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия составляет 10 лет и меньше (или его нет), базовая пенсия равна 70% прожиточного минимума. Далее за каждый год сверх 10 лет она увеличивается на 2%.
К примеру, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 90%, а при стаже 30 лет и более устанавливается в максимальном размере — 110% прожиточного минимума.

В Минтруда также напоминают: если за один месяц в ЕНПФ ОПВ перечислялись несколько раз, период участия в накопительной системе засчитывается как один месяц.

Солидарная пенсия: ключевые факторы

Размер пенсионных выплат по возрасту зависит от:

  • трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев);
  • среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются пенсионные взносы, тем выше будет размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.



