В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) обратилось к казахстанцам. В ведомстве прокомментировали информацию о разовой выплате гражданам в размере от 140 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 8 августа 2024 года сказано:

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс. тeнге, не соответствует действительности. Чтобы проверить наличие выплаты, неизвестные лица предлагают перейти по ссылке».

Специалисты уточнили, что такого вида выплаты не существует.

«Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», — отметили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Также в пресс-службе подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS с номера 1414.

«Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — сообщает министерство труда и социальной защиты населения РК.

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