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В минтруда сообщили будет ли перенос на майские праздники

— Сегодня, 09:37
Изображение для новости: В минтруда сообщили будет ли перенос на майские праздники

pixabay.com

В Министерстве труда и соцзащиты населения ответили на запрос Tengrinews.kz о переносе выходных дней в период майских праздников в Казахстане.

Согласно действующему календарю, в мае в Казахстане будет три дополнительных выходных дня: 1 мая — праздник единства народа Казахстана 7 мая — День защитника Отечества и 9 мая — День Победы. Между 7 и 9 мая — один рабочий день (четверг), после которого казахстанцы при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать три дня подряд с 9-го по 11 мая.

В ответе министерства уточнили, что последний перенос выходных был утвержден 21 ноября 2024 года и касался он только январских праздников — выходной с 5 января был перенесен на 3 января.

«При этом другие переносы в 2025 году не планируются», — заявили в Минтруда.



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