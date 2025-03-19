Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2025 года составил 143 800 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 96 117 тенге, базовой пенсии – 47 683 тенге. Об этом сообщает Минтруда РК.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

«Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге», — сообщили в Минтруда РК.

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