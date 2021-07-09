В Минтруда в очередной раз оценили идею введения материнского капитала

В Министерстве труда и соцзащиты прокомментировали вопрос введения материнского капитала, сообщает zakon.kz.

Директор Департамента развития политики соцпомощи Минтруда РК Аскар Ниязов отметил, что эта идея периодически поднимается в обществе.

Согласно международному опыту, материнский капитал является временной мерой и реализуется в целях стимулирования рождаемости для преодоления процесса естественного убывания населения. Материнский капитал выдается в виде сертификата один раз или дважды в течение жизни на такие цели, как улучшение жилищных условий, образование детей, адаптация и интеграция ребенка-инвалида в обществе, накопительная часть пенсии матери. При этом обладатели сертификата не всегда могут воспользоваться материнским капиталом. К примеру, для внесения суммы в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки для покупки жилья необходимо доказать платежеспособность, а для обучения детей необходимо дождаться окончания школы, — уточнил директор.

По его словам, вопрос увеличения рождаемости не является проблемным аспектом в Казахстане.

Действующая система поддержки материнства и детства в нашей стране гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска. Кроме того, вопрос увеличения рождаемости на сегодняшний день не является проблемным аспектом в Казахстане, т.к. коэффициент рождаемости в 2020 году достиг 3,13, а для самовоспроизводства населения достаточным уровнем является 2,1, — пояснил спикер.

Кроме того, Ниязов оценил вопрос увеличения периода выплаты по уходу за ребенком.

В рамках рабочей группы, созданной для разработки Социального кодекса, по этому вопросу прорабатываются различные подходы. По итогам их рассмотрения, при условии поддержки бюджетной комиссией, улучшающую норму будем предусматривать в рамках разрабатываемого Социального кодекса, — заключил он.

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