В Минтруда высказались о 42 500 тенге для женщин в декрете

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, смогут ли получить пособие в размере 42 500 тенге находящиеся в декретном отпуске женщины, передает Tengrinews.kz.

Нурымбетов отметил, что для выплат не существует категории «декретницы».

«Пособие будет выплачиваться тем, кто потерял доход, то есть наемным работникам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым лицам. Поэтому в данном случае есть определенный вопрос, мы по нему думаем. Вопросы были больше к нам о законности выплаты в прошлый раз (во время ЧП — прим. автора). В данном случае мы эту категорию учтем, в четверг сообщим, какой механизм будет действовать для данной категории», — сказал Биржан Нурымбетов.