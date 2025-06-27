Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала, когда правительство примет решение о том, чтобы сделать День защиты детей – 1 июня – государственным праздником, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, когда будет принято решение по 1 июня.

«Это будет определено уже по позициям государственных органов. Это и Министерство культуры – у них закон о праздниках, и Министерство юстиции, и Министерство национальной экономики. Я думаю, что уже в ближайшее время (правительство примет решение. – Прим. ред.)», – озвучила Жакупова.

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