В Казахстане с 1 июля 2024 года введена обязательная маркировка лекарственных средств. Однако по сей день у потребителей может возникать вопрос: почему при сканировании Data Matrix-кода через мобильное приложение Naqty Onim может не отображаться информация о препарате, сообщает Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения РК 26 мая 2025 года разъяснили, в каких случаях это возможно и почему не на всех упаковках нанесен Data Matrix-код.
«Полномасштабная обязательная маркировка всех лекарственных средств в Казахстане началась 1 июля 2024 года. Все лекарства, произведенные с этой даты, должны быть промаркированы, а данные – переданы в систему Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Tanba». Информация об этих препаратах доступна через сканирование кода Data Matrix в мобильном приложении Naqty Onim. Препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подпадают под обязательное требование по маркировке и прослеживаемости. При этом 90 наименований лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2022 года, вошли в перечень лекарств, обязательных к маркировке», – отметили в пресс-службе МЗ РК в понедельник.
Однако, как пояснила руководитель проекта маркировки лекарственных средств Анар Карибаева, для этих препаратов прослеживаемость не была обязательной. В связи с этим при сканировании отображается не весь путь товара, а лишь информация о том, кто этот Data Matrix-код нанес.
«Что делать, если покупатель отсканировал код Data Matrix в приложении, но информация о лекарстве не отобразилась? Если препарат произведен после 1 июля 2024 года, но не имеет код Data Matrix на упаковке или недоступна информация о его прослеживаемости, то пользователь может направить обращение регулятору в разделе «Помощь» в приложении Naqty Onim, таким образом сообщить о нарушении», – объяснила представитель Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Tanba».
Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, на сегодня обязательной маркировке не подлежат биологически активные добавки (БАДы) и медицинские изделия.
Пилотный проект по маркировке биологически активных добавок находится на стадии реализации, пилот по маркировке медицинских изделий планируется к запуску. К ним требования по нанесению Data Matrix-кодов пока не применяются, поэтому отсутствие маркировки на таких товарах не является нарушением.
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