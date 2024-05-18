В Минздраве назвали самый распространённый вид рака в Казахстане

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова назвала самый распространенный вид рака в Казахстане, сообщает пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии, передает Informburo.kz

По ее данным, первое место по заболеваемости занимает рак молочной железы. При этом количество заболевших женщин увеличивается с каждым годом.

«В структуре онкозаболеваемости на первом месте находится рак молочной железы. В 2023 году в Казахстане выявили более 5500 новых случаев рака молочной железы. И самое главное, что нас пугает: рак молочной железы помолодел. Буквально недавно у нас была пациентка, ей 23 года, у неё развился рак молочной железы. Поэтому большое внимание мы уделяем именно ранней диагностике и профилактике. В 2023 году разработан и утвержден Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями, по которому у нас запланирована установка новых цифровых маммографов для того, чтобы своевременно диагностировать это грозное заболевание у наших женщин на ранней стадии. Сейчас рак на ранних стадиях можно излечить почти стопроцентно», – сообщила Диляра Кайдарова на пресс-конференции Первой международной научно-практической школы медицинских онкологов «ОнкоРенессанс 2024» в Алматы.

На второе место по заболеваемости в Казахстане вышел колоректальный рак (рак толстой кишки). На третьем месте – рак лёгкого. Четвёртое место занимает рак желудка, пятое – рак шейки матки.

«Сейчас в Казахстане есть все возможности пойти в поликлинику, бесплатно пройти смотровые кабинеты. Это доступно и для незастрахованных граждан тоже. Для пациентов с подозрением на онкологию в поликлиниках мы внедрили «зелёный коридор», когда они могут бесплатно и в ускоренном порядке пройти все дорогостоящие обследования – МРТ, КТ, УЗИ. В регионах работают ситуационные центры, которые следят за маршрутом пациента. Сейчас вся эта работа налаживается», – отметила Кайдарова.

Для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов:

скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, раз в два года);

скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, раз в четыре года);

скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, раз в два года).

Онкоскрининги доступны в поликлинике по месту прикрепления. По итогам 2023 года всего на динамическом наблюдении в Казахстане состоит 218 213 онкологических пациентов, рост составил 5,7%. За 2023 год выявили 41 515 новых заболевших.

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