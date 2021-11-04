В Минздраве назвали срок поставки вакцины Pfizer в Казахстан

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Вакцина Pfizer поступит в Казахстан 8-14 ноября, сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства, передает informburo.kz
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«Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объём – согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее. Это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек», – сказал вице-министр.
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По его словам, Pfizer, как и другие вакцины, распределят по регионам с учётом численности населения.
«Обучение медицинских работников проведено. Я думаю, там тянуть никто не будет, и сразу же, по мере поступления, принятия товара, мы будем уже начинать эту работу (вакцинацию. – Авт.). С 8-го по 14-е начнутся процедуры поставки и развоза по регионам. Как только они будут завершены, мы начнём. Мы дополнительно сообщим», – сказал Марат Шоранов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области