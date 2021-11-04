В Минздраве назвали срок поставки вакцины Pfizer в Казахстан

Вакцина Pfizer поступит в Казахстан 8-14 ноября, сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства, передает informburo.kz

«Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объём – согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее. Это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек», – сказал вице-министр. Читайте также: Заболеваемость коронавирусом среди школьников растет в некоторых регионах

По его словам, Pfizer, как и другие вакцины, распределят по регионам с учётом численности населения.

«Обучение медицинских работников проведено. Я думаю, там тянуть никто не будет, и сразу же, по мере поступления, принятия товара, мы будем уже начинать эту работу (вакцинацию. – Авт.). С 8-го по 14-е начнутся процедуры поставки и развоза по регионам. Как только они будут завершены, мы начнём. Мы дополнительно сообщим», – сказал Марат Шоранов.

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