В Минздраве объяснили, почему непривитые казахстанцы начали получать SMS-поздравления

Казахстанцы получают сообщения с номера 1414 о прохождении вакцинации. В социальных сетях люди пожаловались на то, что sms с поздравлениями о вакцинации приходят, но они вакцинацию не проходили.

Информация о вакцинации доступна в мобильном приложений eGov mobile в разделе eDensaulyq, в том числе по детям. Это поможет родителям следить за пройденными этапами вакцинации.

А в каких случаях приходит SMS оповещение от 1414 о фактах вакцинации, разъяснил вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев. Минздрав предоставил видео.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.