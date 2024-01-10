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  4. В Минздраве объяснили, почему непривитые казахстанцы начали получать SMS-поздравления

В Минздраве объяснили, почему непривитые казахстанцы начали получать SMS-поздравления

pixabay.com

Казахстанцы получают сообщения с номера 1414 о прохождении вакцинации. В социальных сетях люди пожаловались на то, что sms с поздравлениями о вакцинации приходят, но они вакцинацию не проходили.

Информация о вакцинации доступна в мобильном приложений eGov mobile в разделе eDensaulyq, в том числе по детям. Это поможет родителям следить за пройденными этапами вакцинации.

А в каких случаях приходит SMS оповещение от 1414 о фактах вакцинации, разъяснил вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев. Минздрав предоставил видео.

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