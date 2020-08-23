В Минздраве объяснили приостановление закупа «Фавипиравира»

В Министерстве здравоохранения объяснили решение о приостановлении закупа «Фавипиравира», который применяется при лечении коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что объединенная комиссия по качеству медицинских услуг при Минздраве рассмотрела вопросы применения препарата «Фавипиравир» в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования. Принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии коронавирусной терапии. В этой связи единый дистрибьютор приостанавливает закуп данного препарата до окончания клинических исследований.

Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», доктор медицинских наук, профессор, руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19 Бахыт Кошерова рассказала, что это означает.

«На сегодняшний день мы в целом говорим, что этиотропное лечение является экспериментальным. Что такое этиотропное лечение? Это лечение, которое действует на возбудитель заболевания. В данном случае мы говорим о коронавирусной инфекции и о тех препаратах, которые действуют на вирус. О COVID-19 мы знаем с конца декабря, когда произошла вспышка в Ухани. С этого момента прошло всего восемь месяцев – это определенный срок, но он не такой большой для того, чтобы уверенно сказать, какие препараты действуют на этот вирус. Поэтому любое лечение, все препараты являются экспериментальными», — отметила Кошерова.

Она добавила, что Казахстан и все врачи в мире используют препараты путем клинического исследования с информированного согласия пациентов. Она рассказала о нескольких препаратах, которые широко применялись определенное время, а затем их исключали из протоколов лечения.

«Вот первый препарат, который широко используется в странах Азии, в том числе, в Казахстане, Китае, отдельных странах Европы, Индии – это «Лопинавир»/»Ритонавир». Он был успешно применен при вспышке коронавирусной инфекции в Китае и показал свою эффективность. Препарат назначался всем пациентам без исключения — как симптомным, так и бессимптомным. То есть, очень рано воздействовали на вирус. Данный препарат был включен в международное исследование ВОЗ, однако в конце мая – начале июня ВОЗ исключил его из-за того, что он не влияет на летальность. И, в принципе, исследования показали, что данный препарат на текущий момент уже не показывает эффективность», — рассказала Кошерова.

Она добавила, что вирус мутирует и у него развивается резистентность к определенным препаратам. В Китае и Корее он показал хорошую эффективность, а спустя 5-6 месяцев у вируса уже нет чувствительности к данному препарату. Кроме того, по ее словам, в Китае был один штамм вируса, в Европе другой, в а Азии вообще третий. «Кстати, ученые Национального центра общественного здравоохранения проводили брали образцы из дыхательных путей пациентов в Нур-Султане, и выявили два штамма вируса – Уханьский и Европейский (Итальянский)», — подчеркнула профессор.

Второй препарат, который также применялся в рамках клинического исследования и был включен в исследовании ВОЗ «Гидроксихлорохин», который использовали для лечения ревматоидного артрита. «Он также был в нашем клиническом протоколе. Его широко применяли в странах Европы – в Италии, Германии, в США, Индии, Турции, в Саудовской Аравии, и до сих пор применяют. Америка широко применяла, в Индии, в Турции, в Саудовской Аравии до сих пор данный препарат применяют. Еще один хлорсодержащий препарат – «Хлорохин», который использовался нашими китайскими коллегами. Но опять-таки, эти препараты были в исследованиях ВОЗ, потом их применение приостановили, потом опять возобновили, а потом исключили, так как посчитали их не очень эффективными. Следующий этиотропным препарат – «Ремдесивир», широко используемый в США и отдельных Европейских странах. Это внутривенный препарат, его можно применять при тяжелом течении заболевания. На сегодня мы говорим, что он дает хорошие результаты – снижает смертность, сокращает продолжительность заболевания и так далее.

«Фавипиравир» — оригинальный препарат японского происхождения, о нем инфекционисты знают давно. Японские ученые начали изучать его в отношении лечении гриппа, и получили неплохие результаты. С появлением новой коронавирусной инфекции они начали проводить исследования, провели первую-вторую фазу, но так как им удалось вылечить всех пациентов с COVID-19, они не смогли продолжить исследования.

Этот препарат, по словам Кошеровой, есть в клинических протоколах России, Индии, Беларуси и Саудовской Аравии. Важно подчеркнуть, что наши коллеги рекомендовали применять данный препарат в клиническом протоколе только при средне-тяжелом течении коронавирусной инфекции. Перед назначением препарата врач информирует каждого пациента о нежелательных явлениях от применения лекарства, если это женщина репродуктивного возраста, надо провести тест на беременность, если у пациента в анамнезе коронарная история – заболевание сердца, перед началом терапии необходимо сделать электрокардиограмму. То есть, препарат применяется не широко, у него есть определенные ограничения, и об этих ограничения необходимо информировать пациентов. Поэтому, «Фавипирапир» применяется только с согласия пациента в рамках клинических исследований и исключительно в условиях стационара.

— Ходит много разговоров о том, что на казахстанских пациентах попросту экспериментируют. Как вы можете это прокомментировать?

— Это абсолютно не так. Весь мир сегодня в поисках действенных препаратов против коронавирусной инфекции. И, в том числе, «Фавипирапир» проходит клинические испытания. Я же выше рассказала о нескольких препаратах и каждый из них ВОЗ включал в протокол лечения, потом исключал. И перед назначением любого такого препарата, врач рассказывает пациенту о побочных явления, говорит, что препарат экспериментальный, по нему есть публикации, свидетельствующие о его эффективности при данной инфекции. Но это до конца не изучено. И врач обязательно информирует пациента о побочных или нежелательных реакциях, которые имеет тот или иной препарат. Например, при «Лопинавире»/ «Ритонавире» – это тошнота, рвота, диарея, «Гидроксихлорофин» воздействует на сердечную мышцу, «Ремдесивир» — небольшая тошнота, рвота, слабость. Но опять-таки, со всеми побочными действиями пациенты должны быть ознакомлены и подписать информированное согласие. Без такого согласия никто не даст пациенту лекарство.

— На сколько могут быть эти препараты опасны для пациента?

— Давайте возьмем, например, препарат «Парацетамол», который все принимают. А вы знаете сколько у него побочных действий? Одно из серьезных побочных действий «Парацетамола» – это лекарственно индуцированный гепатит. Это очень тяжелое поражение печени, нарушение функций печени из-за токсического воздействия лекарства. Или возьмем антибиотики. Я не могу понять, что случилось с населением, во время подъема заболеваемости люди принимали не один и даже не два антибиотика, а по три сразу. Представляете, какой у них развился жуткий дисбактериоз кишечника! Но самое страшное – это резистентность. Завтра они будут болеть другими заболеваниями – какие антибиотики будут действовать на эти микроорганизмы? Это большой вопрос. Люди над этим не задумываются, они считают это нормально. А касательно противовирусных препаратов, таких как «Фавипирапир», которые применяются в условиях стационара: когда мы знаем об их побочных действиях, когда мы информируем пациентов, когда об этом мы говорим вслух, чтобы население понимало, начинают говорить: «Нас используют в качестве эксперимента». Поверьте мне, мы никому насильно не назначаем данные препараты. Не желаете – пожалуйста, вам не будут их давать.

«Наши коллеги рекомендовали применять «Фавипирапир» в клиническом протоколе только при средне-тяжелом течении болезни. Но, нельзя забывать, что кроме противовирусных препаратов есть и другие препараты – антикоагулянтное лечение, респираторная поддержка, есть глюкокортикостероиды, которые мы применяем. Кроме того, есть препараты, которые пациенты получают по своему сопутствующему заболеванию. Я — проректор Медуниверситета и руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19 сама работала в инфекционном и провизорном стационаре и на практике видела действенность протокола. У нас было больше 200 пациентов старше 70 лет. И мы всех выписали с выздоровлением, у нас никто не скончался, потому что мы научились лечить коронавирусную инфекцию. У нас было очень много пациентов с сахарным диабетом, с артериальной гипертонией, с хроническими заболеваниями сердца, почек, с эндокринной патологией. И, как показывает практика, если пациенты продолжают лечение своих сопутствующих заболеваний: регулярно пьют препараты, снижающие давление, и плюс принимают лечение по COVID-19, у таких пациентов заболевание протекало более спокойно, без каких-либо ярко-выраженных клинических проявлений. Оно протекало как обычный инфекционный процесс. Так что очень многое зависит от дисциплинированности пациента, от его приверженности к лечению в целом.

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