USD 519.58 EUR 609.36 RUB 6.63

В Минздраве опубликовали важную информацию касательно детских медосмотров

— Сегодня, 21:59
Изображение для новости: В Минздраве опубликовали важную информацию касательно детских медосмотров

pixabay.com

В период летних каникул в Казахстане проходит профилактическая кампания «Здоровое лето-2025», инициированная Министерством здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Главная цель кампании – сохранение и укрепление здоровья детей в летний период. В рамках мероприятий школьники смогут пройти профилактические медицинские осмотры, а их родители – принять участие в просветительских встречах и лекциях по месту жительства. Также предусмотрено обучение для школьных медработников.

Отмечается, что в поликлиниках будут организованы дни открытых дверей и специальные акции под названием «Проверь свое здоровье», в рамках которых дети смогут пройти дополнительное обследование.

Особое внимание в этом году уделено детям с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрены мероприятия по оздоровлению и наблюдению в течение всей кампании.

В ведомстве подчеркнули важность участия родителей в акции: «Совместными усилиями мы можем сделать лето не только интересным, но и полезным для здоровья наших детей».

Кампания охватывает все регионы страны и будет проводиться в течение всего летнего периода.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.