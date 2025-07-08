В период летних каникул в Казахстане проходит профилактическая кампания «Здоровое лето-2025», инициированная Министерством здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Главная цель кампании – сохранение и укрепление здоровья детей в летний период. В рамках мероприятий школьники смогут пройти профилактические медицинские осмотры, а их родители – принять участие в просветительских встречах и лекциях по месту жительства. Также предусмотрено обучение для школьных медработников.
Отмечается, что в поликлиниках будут организованы дни открытых дверей и специальные акции под названием «Проверь свое здоровье», в рамках которых дети смогут пройти дополнительное обследование.
Особое внимание в этом году уделено детям с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрены мероприятия по оздоровлению и наблюдению в течение всей кампании.
В ведомстве подчеркнули важность участия родителей в акции: «Совместными усилиями мы можем сделать лето не только интересным, но и полезным для здоровья наших детей».
Кампания охватывает все регионы страны и будет проводиться в течение всего летнего периода.
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