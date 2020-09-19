В Минздраве ответили на слухи о жестком карантине с октября

В Министерстве здравоохранения прокомментировали слухи о жестком карантине в Казахстане после 20 сентября и 15 октября, передает Tengrinews.kz.

«Я уже недавно комментировал (слухи. — Прим.) о том, что с 20 числа (сентября) будет ужесточение карантина. Официально сообщаю, что таких мероприятий не планируется. Это фейковая информация, призываю казахстанцев не распространять и не верить неподтвержденной информации. Если будут приняты подобные меры, то мы сообщим», — сказал официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев, отвечая на вопрос, действительно ли в конце сентября и в октябре будут вводить жесткие меры карантина.

Байтанаев просит заметить, что в стране наоборот плавно идут к послаблениям карантина.

«Это все фейк. Распространителей будем разыскивать, напишем заявление в полицию. Эпидситуация в стране стабильная, но все требования главного санитарного врача нужно соблюдать», — добавил он.

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