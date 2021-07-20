В Минздраве рассказали о планах по вакцинации детей

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о планах по вакцинации детей и подростков 12-18 лет в Казахстане препаратом от Pfizer/BioNTech, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, мы для взрослых даем такую возможность, а для детей сейчас у нас нет возможности помочь им. То есть это право выбора родителей. С 12 лет сейчас рекомендовано применение вакцины Pfizer. Мы таргетируем возраст от 12 и старше. С акцентом на детский возраст получат такую возможность привиться вакцинами. Соответственно, как граждане решат, нужно вакцинироваться или нет, но мы призываем, потому что вакцина помогает. И, к сожалению, новые штаммы поражают детей», — сообщил министр в прямом эфире на телеканале «Хабар 24» .

Главу Минздрава также спросили, запланированы ли испытания, которые позволят применять вакцины «Спутник V» и QazVac детям.

«Что касается «Спутника», насколько нам известно, такие клинические исследования сейчас проводятся нашими коллегами и производителями вакцин. По QazVac — в казахстанском законодательстве клинические исследования на детях запрещены. Мы такие исследования по QazVac не проводим сейчас», — ответил Цой.

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