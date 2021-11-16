В Минздраве рассматривают введение ограничений по Ashyq для детей

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Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос разделения детей по статусам в Ashyq, передает informburo.kz
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Журналисты спросили министра, коснётся ли детей ограничение по входу в ТРЦ только с «зелёным» статусом в связи с началом вакцинации препаратом Pfizer.
«В дальнейшем этот вопрос рассматривается. На данный момент только взрослое население (учитывается в Ashyq – Авт.)», – сказал Алексей Цой в кулуарах правительства.
Он добавил, что вакцинированные дети будут, как и взрослые, будут записаны в информационной системе министерства, независимо оттого, привились они платно или бесплатно.
Глава Минздрава подчеркнул, что вакцины Pfizer хватит на всех детей, беременных и кормящих женщин.
«Практически каждую неделю планируется поставка вакцин Pfizer в Казахстан», – заключил Алексей Цой.
Первая партия вакцины Pfizer (379 тысяч доз) поступила в Казахстан вечером 10 ноября. Вторую партию планируют доставить до 20 ноября.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области