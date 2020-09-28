В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий

В Минздраве разработали требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них. Проект требований опубликован на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязнённого дымом воздуха в смежные помещения. Они также могут быть размещены в виде кабинок.

С внешней стороны размещается надпись или знак «Место для потребления табачных изделий». Не допускается потребление напитков и еды.

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, оборудуются:

в закрытом помещении – приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей изолированный вывод табачного дыма, препятствующей проникновению загрязнённого воздуха в смежные помещения, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции;

пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек.

В местах, выделенных специально для потребления табачных изделий, должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Урны и пепельницы ежедневно и по мере наполнения должны освобождать от окурков и мусора.

Места для потребления табачных изделий должны быть изолированными от санитарно-бытовых помещений. На видных местах должна размещаться информация о вреде потребления табачных изделий, о запрете потребления напитков и еды в виде надписей и (или) пиктограмм.

Согласно статье 110 Кодекса о здоровье, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, запрещается:

в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

в помещениях организаций здравоохранения;

в пунктах общественного питания;

в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

в ночных клубах, на дискотеках;

в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;

в государственных органах и организациях;

в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

в подъездах домов;

в помещениях и на территории автозаправочных станций;

на детских площадках;

в подземных переходах;

в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.

При этом в кодексе отмечается, что в пунктах общественного питания, в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта (подпункты 3 и 7 пункта 5 статьи 110) допускается потребление табачных изделий, если для этого выделены специальные оборудованные места.

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