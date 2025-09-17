Министерство здравоохранения сообщает о стабильной эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в стране.
С начала эпидемиологического сезона текущего года зарегистрировано 150,7 тыс случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона заболеваемость снизилась в 1,9 раза.
Случаев гриппа в текущем сезоне не зарегистрировано.
Эпидситуация по большинству инфекционных заболеваний за 8 месяцев 2025 года также остается стабильной.
Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в стране не зафиксированы случаи по 21 инфекции, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит, брюшной тиф и паратиф.
По кори ситуация стабилизируется: зарегистрировано 2 569 случаев против 27 856 годом ранее.
Однако почти 76% заболевших – непривитые.
Аналогичная картина по коклюшу: 89% случаев приходятся на не получивших вакцинацию.
Министерство здравоохранения РК призывает родителей не пренебрегать вакцинацией и акцентирует внимание на важности прививок для защиты здоровья детей.
Для предупреждения заболеваний врачи рекомендует:
- использовать маски и антисептики в местах массового скопления людей;
- чаще проветривать помещения и соблюдать правила гигиены;
- укреплять иммунитет сбалансированным питанием и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.
В медицинских организациях развернут коечный фонд на 5,7 тыс. мест, включая резерв инфекционных коек, создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования интенсивной терапии.
