Министерство здравоохранения сообщает о стабильной эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в стране.

С начала эпидемиологического сезона текущего года зарегистрировано 150,7 тыс случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона заболеваемость снизилась в 1,9 раза.

Случаев гриппа в текущем сезоне не зарегистрировано.

Эпидситуация по большинству инфекционных заболеваний за 8 месяцев 2025 года также остается стабильной.

Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в стране не зафиксированы случаи по 21 инфекции, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит, брюшной тиф и паратиф.

По кори ситуация стабилизируется: зарегистрировано 2 569 случаев против 27 856 годом ранее.

Однако почти 76% заболевших – непривитые.

Аналогичная картина по коклюшу: 89% случаев приходятся на не получивших вакцинацию.

Министерство здравоохранения РК призывает родителей не пренебрегать вакцинацией и акцентирует внимание на важности прививок для защиты здоровья детей.

Для предупреждения заболеваний врачи рекомендует:

использовать маски и антисептики в местах массового скопления людей;

чаще проветривать помещения и соблюдать правила гигиены;

укреплять иммунитет сбалансированным питанием и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.

В медицинских организациях развернут коечный фонд на 5,7 тыс. мест, включая резерв инфекционных коек, создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования интенсивной терапии.

