Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК 17 июня 2025 года озвучил позицию ведомства насчет петиции за ликвидацию обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Петиция за ликвидацию системы ОСМС создана недавно: казахстанцы недовольны инфраструктурой в системе здравоохранения.

«Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования. Мы все понимаем, что это одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи», – прокомментировал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

При этом, по его словам, больницы и поликлиники в Казахстане строятся за счет частных инвестиций или бюджета.

«Со средств ОСМС строительство каких-либо медицинских объектов не предусмотрено», – заверил он.

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