В мире число заражённых коронавирусом превысило миллион человек, за все время пандемии умерли почти 60 тысяч человек, передает BaigeNews.kz.

По данным международного сервиса Worldometers, лидерами по количеству больных остаются США (более 245 тысяч больных) и Италия (более 115 тысяч). Также в первой тройке находится и Испания (более 112 тысяч). На четвертом месте оказались Германия (до 85 тысяч), которая обогнала Китай по количеству больных. В самой же Поднебесной количество инфицированных почти не растет и остается на уровне 82 тысяч.

От коронавирусной инфекции уже умерло почти 60 тысяч человек во всем мире. Наибольшее количество погибших – в Италии. Далее следуют Испания и США. Также по количеству смертей Китай уже обогнала Франция.

Почти 213 тысяч человек уже официально выздоровели от коронавирусной инфекции. Здесь Китай продолжает держать лидерство, заявляя о 76 тысячах вылечившихся. Также больше 22 тысяч людей выздоровели в Испании и свыше 18 тысяч – в Германии.

Вспышка заболевания началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на 204 страны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.