В МОН опровергли слухи о дистанционном обучении

В Министерстве образования и науки опровергли информацию о дистанционном формате обучения в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате.

Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов», — сообщили в МОН.

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