В МОН ответили на предложение сократить каникулы для школьников

Напомним, что ранее бизнесмен и основатель строительного холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев предложил сократить в Казахстане продолжительность школьных каникул на четыре недели и за счет этого увеличить продолжительность учебного года до 38 недель, передает tengrinews.kz
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По его словам, продолжительность школьного года у нас меньше, чем в передовых странах Азии, что влияет на эффективность обучения. Бизнесмен также отметил, что в общеобразовательных школах BINOM, которые открываются рядом с ЖК компании, в рамках пилотного проекта и с одобрения Министерства образования учебный год будет продлен уже в этом году.
В Министерстве образования в ответ на запрос Tengrinews.kz сообщили, что учебный год в стране начинается 1 сентября и завершается 25 мая и это осталось без изменений.
«Ранее по итогам августовского совещания в 2021 году Министерством было поручено Национальной академии образования имени И. Алтынсарина провести ряд исследований относительно снижения нагрузки обучающихся, определения оптимальной продолжительности учебного года, преимуществ почасовой/окладной системы оплаты труда в организациях образования и обновления типовых учебных программ», — сообщила в своем ответе вице-министр МОН Шолпан Каринова.
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