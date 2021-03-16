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В МОН ответили на слухи о сборе биометрических данных у школьников

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Очередное тревожное сообщение распространяется среди казахстанцев. Родители школьников делятся рассылкой, в которой сообщается о том, что у детей незаконно собирают биометрические данные, а после увозят учеников в неизвестном направлении. Информацию опровергло Министерство образования и науки, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«В связи с возможным отбором биометрических данных детей и возможным вывозом детей из школы в неизвестном направлении под видом эвакуации по надуманным причинам рекомендую направить в школу заявление. Образец прилагаю. С детьми проведите работу, не запугивая. Желательно, чтобы ребенок имел возможность спрятаться где-то до вашего прихода либо бегом бежал домой. Имейте в виду, что связь и электричество могут отключить», — говорится в рассылке.

В МОН данную информацию не подтвердили.

«Все действия, связанные с ребенком, должны быть согласованы с родителями. При этом проведение каких-либо мероприятий во время учебных занятий не допускается. Если говорить о биометрических данных, то они являются персональными данными. Педагогам их собирать незачем», — сообщили в ведомстве.

В Казахстане за распространение заведомо недостоверной информации грозит уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса.

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