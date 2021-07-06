В Москве стартовало клиническое исследование «Спутника V» для детей

Москва начала клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет, в настоящий момент оно проходит на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ria.ru

«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников – 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», – рассказала Ракова.

Заммэра уточнила, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи», — добавила заммэра.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки «Спутник V».

«Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — рассказала Ракова.

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