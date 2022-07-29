В МСХ назвали цену на сахар, к которой стоит готовиться

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, что привело к росту цен на сахар и что государство намерено делать, чтобы стабилизировать рынок, передает inbusiness.kz.

Стабфонды занижают цены на сахар

В МСХ отмечают удорожание тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку.

«К примеру, стоимость тростникового сырца составляет порядка 476 долларов США, что почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Затраты на логистику выросли в 2,6 раза, из той же Бразилии со 110 до 290 долларов. Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. Так, на сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за 1 кг. При этом стоимость сахара с учетом 15%-ной торговой надбавки у оптовиков и 15%-ной у розничных реализаторов его минимальная цена составляет порядка 595-600 тенге за килограмм», – сказал министр сельского хозяйства на пресс-конференции СЦК.

По его словам, стабфонды в регионах реализуют его по заниженной цене, и этот подход необходимо пересмотреть, поскольку искусственно создает ажиотаж. Объемы социального сахара в стране небольшие, по всем стабфондам это не более 8 тысяч тонн. А вот коммерческого, то есть продаваемого по рыночным ценам, достаточно.

«Любой товар возьмите, если его стоимость в 2 раза снизить, конечно, будет ажиотаж. Объемов (дешевого) недостаточно. Основная часть на рынке произведена из сахара-сырца, импортируемого из Бразилии и Индии. Мы считаем, что нужно пересмотреть эти подходы регионам, нужно наш дешевый, социальный сахар совмещать с сахаром, который есть по «оборотной схеме», и по какой-то средней цене больше продавать», – говорит он.

Так, к примеру, в Павлодарской области стабфондом реализуется сахар по 416 тенге за 1 кг при закупочной цене 448 тенге, в Кызылординской – по 370 тенге при цене закупа 450 тенге за 1 кг. Алматинская область реализует по 276 тг/кг, Актюбинская – по 363 тг/кг, Мангистауская – по 400 тг/кг.

Указанные действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряженности, считают в ведомстве.

Когда сахар вернется к прежним ценам?

В сентябре Россия, скорее всего, откроет свой экспорт, предполагают чиновники. У соседей ожидается хороший урожай сахарной свеклы.

«Июль-август, потом постепенное снижение и нормализация на рынке сахара», – говорит Ербол Карашукеев.

К 2025 году в МСХ поставили задачу увеличить долю производства сахара почти в 2 раза, с 49% до 80%.

Однако точно сказать, вернутся ли прежние цены и когда это может произойти, не может никто. Ясно одно, что в июле-августе казахстанцы без сахара не останутся.

Приводим данные министерства:

«Запасы на начало июля составили 27,8 тыс. тонн, до конца месяца прогнозируется производство 37 тыс. тонн сахара. Импорт в рамках квоты составит 33,3 тыс. тонн. Наличие сахара на внутреннем рынке составит 98,1 тыс. тонн при потребности 69,8 тыс. тонн. Таким образом, обеспеченность рынка составит порядка 140%».

Что касается баланса сахара на август, то прогнозируемая потребность составит также 69,8 тыс. тонн, что является максимальным объемом потребления.

Переходящий остаток сахара по республике на начало августа оценивается на уровне 35,1 тыс. тонн, импорт белого сахара – 42,2 тыс. тонн.

«По данным сахарных заводов, планируется производство порядка 41 тыс. тонн сахара. Общий запас сахара по республике с учетом запасов местных исполнительных органов составит 118 тыс. тонн с обеспеченностью рынка 169%», – говорит глава аграрного ведомства.

Как известно, ежедневно в соцсетях появляются видео длинных очередей в магазинах, казахстанцы караулят подвоз дешевого сахара, в одни руки продавцы дают не менее 2 кг. На прилавках сладкий продукт можно спокойно найти за 1 тыс тенге, тогда как социальный можно купить за 400 тенге, но найти его сложно. Сезон варенья и летних заготовок проходит напряженно, страдает бизнес у кондитерских и конфетных фабрик.

Сахарная проблема в Казахстане возникла не за один год и месяц. Несколько лет фермеры говорят о дефиците поливной воды, низких закупочных ценах со стороны сахарных заводов, нерентабельности производства свеклы, а производители жалуются на незагруженность предприятий по переработке. По данным минсельхоза, в Казахстане площади под сахарную свеклу за несколько лет сократились в разы. Так, если в постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тыс. га, то к 2014 году они сократились до 1,2 тыс. гектаров. Более того, эксперты ведомства считают, что без субсидий эта культура нерентабельна. На сегодня в Казахстане из 9 заводов действующие только 4 – Меркенский, Таразский, Аксуский и Коксуский.

Но именно в этом году ситуация стала острой, поскольку наш основной поставщик – Россия закрыла экспорт сахар и сахара-сырца.

«В прошлом году 70% было завезено из Российской Федерации. Но что мы не могли предусмотреть, что транспортные пути изменятся и завоз сахара-сырца будет таким долгим», – говорят в ведомстве.

Ряд трейдеров исключат из списка поставщиков

По их данным, те трейдеры, которые осуществляют поставку сахара и сахара-сырца в Казахстан, с трудом выполняют свои контракты, ссылаясь на удлинение логистической цепочки и проблемы с портами.

«Если до этого из России доставка сахара занимала 4-10 дней, то сейчас он (из третьих стран) до 90 дней доходит. Те трейдеры, которые у нас получили квоту, показав нам заключенные контракты, они сейчас только доставляют этот сахар», – говорит министр.

После таких сложностей с поставками в правила распределения квот внесены корректировки: если поставщики не справляются со сроками, то договоры с ними расторгаются.

Определенную высвобожденную часть квоты отдадут предприятиям, производящим сахаросодержащие продукты, а также сахарным заводам. По предварительным данным, объем аннулированной квоты составит порядка 27 тыс. тонн.

Рассказывая о проблеме поставок в мае, министр привел пример, когда Продкорпорация из 20 тыс. тонн смогла завести только 5 тысяч тонн. Бросились искать крупных поставщиков, а те уже законтрактованы. А у мелких – проблемы в портах.

За 4 месяца трейдеры освоили 23,9 тыс. тонн, или 33,5% от выделенной им квоты; сахарные заводы – 99 тыс. тонн, или 89%; индустриальные потребители – 17 тыс. тонн, 35%; Продкорпорация – 5,5 тыс. тонн, или 29%.

Чиновники называют несколько сложностей с завозом. Это работа сахарных заводов Бразилии по предоплате и с большими заказами, необходимость подключения транснациональных компаний из-за больших рисков при внесении предоплаты и замораживании крупных денег на длительный срок.

«Кроме того, транснациональные компании покупают в Бразилии сахар суднами по 60 тыс. тонн и везут на порты Черного моря. А уже с портов Черного моря идет локальная продажа сахара транснациональными компаниями странам СНГ более мелкими объемами. Также одной из основных причин длительного освоения квоты являются проблемы, связанные с логистикой, возникшие из-за текущей геополитической ситуации в соседних странах», – объяснил Ербол Карашукеев.

В настоящее время Казахстан импортирует сахар и сахар-сырец из Бразилии и Индии, эти страны являются крупнейшими производителями тростника в мире с объемом производства порядка 800 млн тонн, или порядка 60% от мирового производства. Импорт товара из Бразилии идет через черноморские порты Грузии. Ограниченность пропускной способности грузинских портов, недостаточность инфраструктуры и транспортных судов приводит к возникновению транспортного коллапса.

При импорте сахара из Индии также отмечается скопление грузов на Афганском погранпереходе Хайратон, что влечет за собой волокиту при оформлении грузов.

Таким образом, нарушены все ранее устоявшиеся логистические связи, что привело к удлинению логистики и сроков поставки сахара и сырца в Казахстан, резюмировали в МСХ.

Добавим, что правительство разрабатывает проект по развитию сахарной отрасли, он в том числе предусматривает заключение долгосрочных контрактов на поставку сахара-сырца из Индии, Бразилии и Мексики по фиксированной цене.

В нем будут прописаны субсидии производителям, а также их встречные обязательства по насыщению рынка. Общий объем инвестиций составит 400 млрд тенге. К 2026 году планируется увеличить рост производства сахара в 7 раз.

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