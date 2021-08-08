В МСХ опровергли прогнозы о возможной гибели 3 миллионов голов скота

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Как сообщили в МСХ, по республике заготовлено 16,1 миллиона тонн грубых кормов, что составляет 68 процентов от запланированного годового объема. Ситуация находится под постоянным контролем правительства, передает tengrinews.kz
Межведомственной комиссией принято решение о введении с 15 августа временного запрета на вывоз из республики грубых кормов и квотирование экспорта зернофуража. При определении объемов квот на экспорт зернофуража МСХ в первую очередь будет исходить из наличия достаточного его объема, в первую очередь для внутренних нужд животноводов.
«Продкорпорацией в рамках форвардной закупки из нового урожая будет закуплено 170 тысяч тонн ячменя и пшеницы 4-5 классов.
В целях создания дополнительного запаса кормов планируется довести объем фуражного фонда Продкорпорации до 370 тысяч тонн. В этих целях прорабатывается вопрос привлечения дополнительного объема финансирования.
«Ситуация с обеспеченностью в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях находится под контролем. Объемы заготовки грубых кормов в данных областях выше среднереспубликанского уровня. На сегодняшний день заготовлено: в Жамбылской области – 94 процента годового объема грубых кормов, Туркестанской области – 84 процента и в Алматинской области – 74 процента. Прогнозируемый отдельными «экспертами» падеж 3 миллионов голов скота из-за дефицита кормов не соответствует действительности и не имеет под собой оснований», — подчеркнули в министерстве.
Из резерва правительства данным областям выделены 3,6 миллиарда тенге на цели удешевления стоимости приобретаемых кормов (Кызылординской области – 1,7 миллиарда тенге, Мангистауской области – 1,9 миллиарда тенге).
Из фуражного фонда Продкорпорации Мангистауской и Кызылординской областям выделено 1,7 тысячи тонн ячменя, проинформировали в ведомстве.
В МСХ также отметили, что правительством дано поручение акимам областей организовать повсеместную заготовку соломы, в первую очередь ячменя и ржи. К вопросам кормообеспечения подключены волонтерские организации. Ими уже доставлены 5,8 тысячи тонн сена, которые распределены среди малоимущих и многодетных семей.
Для Мангистауской области прорабатывается вопрос использования на цели кормообеспечения из местного бюджета дополнительных 5,3 миллиарда тенге, что позволит области дополнительно закупить 25 тысяч тонн сена и 34 тысячи тонн зернофуража.
Отмечается также, что принято решение о пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей и уже начат прием заявок.
В целом принимаемые меры создали условия для снятия напряженности в вопросах заготовки кормов, возникшей под воздействием засухи. Ситуация находится на постоянном контроле правительства и акимов регионов.
«Наряду с вышеуказанными срочными мерами оперативного характера готовятся системные меры, направленные на обеспечение устойчивости развития животноводства. Они включают вопросы дальнейшего углубления диверсификации земледелия, доведения доли кормовых культур в севообороте до научно-обоснованных норм, развития семеноводства кормовых культур, усиления контроля за использованием пастбищных угодий», — заключили в МСХ.
Напомним, ранее животноводы высказывали опасения о том, что более 3 миллионов голов скота могут погибнуть в Казахстане.
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