Как в Казахстане планируют бороться с опасной ездой водителей самокатов, рассказал председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК. По его словам, этим видом транспорта зачастую пользуются несовершеннолетние казахстанцы, передает informburo.kz
«Мы приняли законодательные меры. Однако считаем, что этого на сегодня уже недостаточно. Многие самокатчики передвигаются по неустановленным местам. Я отметил бы и вопрос ответственности самих агрегаторов, которые предоставляют самокаты в аренду», – подчеркнул Султанбаев.
Глава КАП считает, что в будущем нужно развивать инфраструктуру для такого транспорта – строить велосипедные дорожки, как это сделали в развитых странах Европы и других государствах Юго-Восточной Азии.
«В Стокгольме везде имеются велосипедные дорожки, я видел. По ним передвигаются велосипеды и самокаты, они никому не мешают. Тротуар для пешеходов отдельный. На сегодня, наверное, везде и сразу построить такие велодорожки не будет возможности. Но мы уже проводим соответствующую работу с местными исполнительными органами, а также с агрегаторами, которые предоставляют самокаты в аренду. Первое, что мы сейчас делаем, – проводим обследование, где больше всего эксплуатируют самокаты. И необходимо будет начать строительство этих дорог», – рассказал он.
Что касается законодательных мер, полиция изучала международный опыт. Некоторые страны заставляют водителей самокатов получать права и регистрировать транспорт. Такую практику в Казахстане пока применили в отношении мопедистов.
«Если самокатчики дальше будут нарушать ПДД, наверное, мы вернёмся к тому, что самокаты придётся регистрировать в установленном порядке, и чтобы те, кто управляет самокатом, тоже имели водительское удостоверение», – отметил Султанбаев.
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