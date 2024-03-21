В МВД назвали 6 фраз, которые чаще всего используют мошенники

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В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает корреспондент сайта Polisia.kz.
Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:
- ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
- продиктуйте код из SMS;
- идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;
- оформлена заявка на кредит;
- перевести деньги на специальный и безопасный счет;
- истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.