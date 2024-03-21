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В МВД назвали 6 фраз, которые чаще всего используют мошенники

Фотография для новости В МВД назвали 6 фраз, которые чаще всего используют мошенники

pixabay.com

В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:

  • ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
  • продиктуйте код из SMS;
  • идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;
  • оформлена заявка на кредит;
  • перевести деньги на специальный и безопасный счет;
  • истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.
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