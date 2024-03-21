В МВД назвали 6 фраз, которые чаще всего используют мошенники

В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:

ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;

продиктуйте код из SMS;

идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;

оформлена заявка на кредит;

перевести деньги на специальный и безопасный счет;

истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.

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