В МВД назвали еще одну причину потока мигрантов в Казахстан

Одной из причин увеличения потока россиян в Казахстан является возможность использования ими казахстанских воздушных гаваней для релокации. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграции МВД полковник полиции Аслан Аталыков, передает Tengrinews.kz

«Нельзя забывать о транзитном потенциале Казахстана для граждан РФ. Из новостей видно, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов. И возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммигрантов. Что касается транзита, только в последние сентябрьские дни Казахстан покинуло у нас 40 тысяч граждан Российской Федерации», — сообщил Аталыков во время онлайн-брифинга в МВД.

При этом, по его словам, тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан. За пять дней через казахстанские аэропорты вылетели почти шесть тысяч россиян

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