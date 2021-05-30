В МВД объяснили, почему запретили рогатки в школах

Фото из открытых источников
Рогатки несут потенциальную опасность окружающим, их использование небезопасно и может иметь тяжкие последствия в виде телесных повреждений. В министерстве внутренних дел РК рассказали, почему решили запретить рогатки в школах, передает zakon.kz.
Рогатки вошли в число запрещенных предметов в школах. На вопрос, почему все же полицейские решили их запретить, в МВД указали на небезопасность таких предметов.
В связи с тем, что рогатки несут потенциальную опасность окружающим и его использование не безопасно и может иметь тяжкие последствия в виде телесных повреждений, рогатки были включены в перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования, — говорится в ответе на запрос редакции.
Помимо этого, проносить в школу будет нельзя ножи и кастеты.
При этом отмечается, что в случае проноса этих предметов, виновник будет нести ответственность в соответствии с законом.
За пронос и использование запрещенных предметов и веществ (огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые устройства и вещества), за оборот которых предусмотрена уголовная или административная ответственность, учащиеся будут привлекаться в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области