Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

В МВД напомнили, что с наступлением осени риск мелких дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения.

«Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности. В связи с этим призываем водителей быть внимательными. В темное время суток следите за исправностью световых приборов и выбирайте освещенные трассы. Подбирайте скорость, которая позволит вам остановиться при внезапном появлении препятствий. Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах», — говорится в обращении МВД.

Водителей просят сосредоточиться на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем.

«Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг. Автовладельцам рекомендуется внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов. Пешеходам стоит помнить, что при неблагоприятных погодных условиях автомобили не могут быстро остановиться. Перед переходом улицы убедитесь, что вам уступают дорогу и только затем продолжайте движение. Личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации. Желаем вам безопасной дороги!» – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова

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