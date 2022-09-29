В МВД ответили, будут ли менять правила пересечения госграницы

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов «рассказал, не намерены ли в Казахстане менять правила пересечения госграницы, передает zakon.kz.
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Марат Ахметжанов заявил, что есть законодательно установленные и договорные отношения, и, по его сведениям, какие-либо изменения в правилах пересечения границы не предусмотрены.
«В Казахстан за девять месяцев текущего года прибыло 1,7 млн россиян, тогда как в 2018 и 2019 годах приезжали около 3 млн россиян. Наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тыс. граждан Казахстана выезжают за границу. Надо смотреть и на обратный эффект. Все эти изменения повлекут и ущемления прав наших граждан. Поэтому все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим», — говорит министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.
С 21 сентября в Казахстан заехали порядка 98 тыс. россиян, выехали из РК более 64 тыс. россиян.
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