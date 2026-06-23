В МВД ответили тем, кто называет Казахстан «штрафстаном»

Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал распространенное мнение о том, что Казахстан якобы превращается в «штрафстан», подчеркнув, что штрафы являются одним из эффективных инструментов поддержания порядка и безопасности, сообщает polisia.kz
По словам главы МВД, во всем мире штрафные санкции используются для профилактики правонарушений и формирования культуры законопослушного поведения.
«Штраф выписывается не за законопослушное поведение. Его получает тот, кто сознательно нарушает правила. Ошибки одних должны стать уроком для других», — отметил министр.
Ержан Саденов подчеркнул, что главная цель наказания заключается не в сборе штрафов, а в создании условий для правопорядка и безопасности граждан. Он отметил, что от принципов, которые закладываются сегодня, зависит будущее следующих поколений.
В качестве примера министр привел случаи вандализма, когда дети в области Улытау ломали сиденья на стадионе, а также поджоги парков в Астане. Вместе с тем он рассказал о случае в Атырауской области, где маленький мальчик самостоятельно собирал мусор, оставленный взрослыми.
По мнению главы МВД, такие примеры показывают, насколько важно формировать уважение к общественному порядку с раннего возраста.
Министр также напомнил, что многие правила, которые сегодня воспринимаются как норма, когда-то были новшеством. В частности, он привел пример светофоров, без которых невозможно представить современное дорожное движение.
«Когда человек живет по закону, он свободен. Ему не нужно бояться и оправдываться. Не зря говорят: когда не знаешь, как поступить, поступи по закону», — заключил Ержан Саденов.
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