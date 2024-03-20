В МВД пояснили, в каких городах будут штрафовать за проезд на «желтый»

С начала марта столичные камеры начали фиксировать проезд на желтый сигнал светофора. В каких еще городах ждать «перенастройку» камер, узнал корреспондент Tengri Auto.

«Это не новшество, такие нарушения выявлялись сотрудниками полиции и ранее — статья 599 КоАП — так же, как и нарушения, связанные с ремнем безопасности. Просто сейчас, в век цифровизации, во избежание спорных моментов и в целях предотвращения ДТП мы приняли решение и теперь камеры фиксируют и данное нарушение», — сообщила официальный представитель Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

С прошлой недели было выявлено порядка 700 столичных водителей, которые проскочили на «желтый».

«Почти все перекрестки Астаны уже автоматически фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора. К слову, за нарушение, совершенное повторно в течение года, предусмотрен штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге)», — отметила спикер.

На вопрос, «планируется ли внедрение подобных камер в Алматы и Шымкенте», спикер сообщила, что Астана была выбрана в качестве пилотного города.

«До конца месяца мы все проработаем, сделаем анализ. Соответственно, если он даст хорошие результаты, сократит количество ДТП, к примеру, то примем решение и будем масштабировать его в пределах страны», — пояснила Боранова.

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