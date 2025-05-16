Как сообщил Лепеха, обсуждение касается исключительно самокатов — о введении идентификационных номеров для велосипедов речь не идет.

«Да, некоторые комментировали по поводу детских велосипедов, но это не соответствует действительности», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми — к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.