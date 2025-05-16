«Да, некоторые комментировали по поводу детских велосипедов, но это не соответствует действительности», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
По его словам, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми — к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.
«Представим ситуацию, произошел наезд, и вы сообщаете: самокат с таким-то номером наехал на ребенка. Мы сможем с агрегатором отследить, кто в этот момент управлял устройством, и установить личность», — пояснил представитель МВД.