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В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане

— Сегодня, 09:37
Изображение для новости: В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане

pixabay.com

Идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает Tengri Auto.

Как сообщил Лепеха, обсуждение касается исключительно самокатов — о введении идентификационных номеров для велосипедов речь не идет.

«Да, некоторые комментировали по поводу детских велосипедов, но это не соответствует действительности», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми — к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.

«Представим ситуацию, произошел наезд, и вы сообщаете: самокат с таким-то номером наехал на ребенка. Мы сможем с агрегатором отследить, кто в этот момент управлял устройством, и установить личность», — пояснил представитель МВД.

 


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