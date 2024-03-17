В МВД рассказали о размере штрафа за продажу насвая

Об ответственности за незаконную продажу и распространение некурительных табачных изделий рассказали в МВД, передает Polisia.kz.

«Уважаемые граждане! Глава государства на третьем заседании Национального курултая “Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс” обратил внимание, что употребление насвая – это одна из самых вредных и постыдных привычек. Насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак. В настоящее время Кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге. В целях обеспечения принципа “Закон и Порядок” органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие. В рамках которого будет проводится праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию. В случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Обращаю ваше внимание, что в Парламенте Республике Казахстан находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий. Уважаемые граждане, указанные мероприятия направлены на обеспечение здоровья, в первую очередь молодого поколения как будущее Казахстана», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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