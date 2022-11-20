В МВД рассказали об обстановке в день выборов президента

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Об обстановке при проведении выборов президента сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает Tengrinews.kz.
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«Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.
На порядка 10 тысяч избирательных участках 20 тысяч полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских», — сообщил Мураталиев в прямом эфире телемарафона, который транслируют отечественные телеканалы.
Голосование продлится до 20:00.
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