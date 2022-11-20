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В МВД рассказали об обстановке в день выборов президента

Фото из открытых источников

Об обстановке при проведении выборов президента сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает  Tengrinews.kz.

«Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.

На порядка 10 тысяч избирательных участках 20 тысяч полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских», — сообщил Мураталиев в прямом эфире телемарафона, который транслируют отечественные телеканалы.

Голосование продлится до 20:00.

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