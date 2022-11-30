В МВД рассказали, в каких случаях будут лишать гражданства РК

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства по рассмотрению концепции миграционной политики рассказал о случаях утраты гражданства Казахстана.

Одним из направлений утвержденной концепции является совершенствование законодательства о гражданстве, передаёт kt.kz

«Во-первых, для приобретения гражданства Республики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции. Во-вторых, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства», — сказал глава МВД.

В дальнейшем предусматривается, что если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату гражданства РК.

«Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены», — сказал Ахметжанов. Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

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