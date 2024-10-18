Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.
Президент Казахстана освободил от должности заместителя главы МВД. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Айдос Рысбаев в течение нескольких лет занимал различные руководящие должности в департаменте полиции Астаны. Он работал начальником департамента криминальной полиции МВД РК. А с ноября 2023 года занимал должность заместителя министра внутренних дел.