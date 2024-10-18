Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.

Президент Казахстана освободил от должности заместителя главы МВД. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан», — сказано на сайте Акорды. Айдос Рысбаев в течение нескольких лет занимал различные руководящие должности в департаменте полиции Астаны. Он работал начальником департамента криминальной полиции МВД РК. А с ноября 2023 года занимал должность заместителя министра внутренних дел.

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