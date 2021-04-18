В МВД высказались о росте аварий на дорогах

Представители МВД Казахстана во время межведомственного совещания с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и нацкомпанией «Казавтожол» обсудили о росте аварий на дорогах, передает Tengrinews.kz.
Во время выступления представители полиции рассказали, что за три месяца 2021 года в республике совершено 2621 ДТП, в которых погибли 363 и травмированы 3605 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число погибших возросло на 11,7 процента.
«Причинами совершения ДТП остается низкая транспортная дисциплина водителей, связанная с превышением скорости, выездом на встречную полосу и проездом перекрестков. Также ключевым элементом влияния на дорожную безопасность является состояние и инфраструктура автодорог», — отметили в МВД.
«Наши главные цели – повысить качество инфраструктуры автодорог и поднять уровень комфорта и безопасности граждан», — заявляют в ведомстве.
Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние дорог в Казахстане.
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