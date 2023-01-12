В МВД заявили о планируемых проверках владельцев иностранных авто

В Министерстве внутренних дел заявили о планируемых проверках, передает Tengrinews.kz.

«Что касается рейдовых мероприятий по этим машинам, действительно, в свое время говорили наши сотрудники об этом. Но речь не шла о выявлении нарушений правил дорожного движения, в плане правил дорожного движения все равны и все должны соблюдать. Речь была о том, что мы не будем целенаправленно выявлять машины с иностранным учетом , потому что не было единой позиции в этом вопросе. На сегодняшний день она определена», — сказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге СЦК.

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По его словам, до конца легализации иностранных авто рейды проводиться не будут.

«Предупреждаю сразу, как только легализация закончится, мы проведем рейд «Легальный водитель». Тогда все машины с иностранным учетом будут нами проверены на предмет наличия документов, на соответствие документов, и будем выяснять, почему они до сих пор не зарегистрированы», — заключил он.

Напомним, разовая легализация иностранных автомобилей начнется 23 января 2023 года, в понедельник.

Правила легализации иностранных авто утвердили в Казахстане

К авто применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям: