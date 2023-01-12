В МВД заявили о планируемых проверках владельцев иностранных авто

В Министерстве внутренних дел заявили о планируемых проверках, передает Tengrinews.kz.
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«Что касается рейдовых мероприятий по этим машинам, действительно, в свое время говорили наши сотрудники об этом. Но речь не шла о выявлении нарушений правил дорожного движения, в плане правил дорожного движения все равны и все должны соблюдать. Речь была о том, что мы не будем целенаправленно выявлять машины с иностранным учетом, потому что не было единой позиции в этом вопросе. На сегодняшний день она определена», — сказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге СЦК.
По его словам, до конца легализации иностранных авто рейды проводиться не будут.
«Предупреждаю сразу, как только легализация закончится, мы проведем рейд «Легальный водитель». Тогда все машины с иностранным учетом будут нами проверены на предмет наличия документов, на соответствие документов, и будем выяснять, почему они до сих пор не зарегистрированы», — заключил он.
Напомним, разовая легализация иностранных автомобилей начнется 23 января 2023 года, в понедельник.
Правила легализации иностранных авто утвердили в Казахстане
К авто применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям:
- ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не находится в розыске;
- снято с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;
- прошло таможенную очистку.