В Нацбанке назвали факторы, которые могут обвалить тенге к доллару в сентябре

На мировом валютном рынке сложились ожидания по вероятному дальнейшему укреплению позиций доллара после выступления главы ФРС США на симпозиуме в Джексон-Хоул, говорится в тезисах зампредседателя Нацбанка Алии Молдабековой.

«Регулятор США пока не видит необходимости снижать темпы повышения ставок. Это решение, возможно, продолжит глобальное укрепление курса доллара США и окажет негативное влияние на валюты развивающихся рынков«, – отметила Алия Молдабекова.

По её словам, в отношении рынка нефти аналитики разделились во мнениях. Некоторые экономисты, в частности Goldman Sachs, ожидают продолжения роста цен на нефть. По их мнению, стоимость чёрного золота будет расти из-за увеличения спроса после карантинных мер и использования нефти в качестве замены дорожающего газа, переедает informburo.kz

«При этом, учитывая текущую динамику, аналитики несколько скорректировали свой прогноз цены на конец года со 130 до 125 долларов за баррель. Наиболее пессимистические прогнозы остаются на уровне 85 долларов за баррель на фоне рисков рецессии», – отметили в Нацбанке.

За август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге. Продажи иностранной валюты экспортёрами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.