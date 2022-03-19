В Нацбанке обратились к желающим обменять валюту

Национальный банк Казахстана (НБК) информирует, что в соответствии с действующим законодательством обменные операции с наличной иностранной валютой на территории страны вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией, передает 365info.kz

При этом, НБК предупреждает, что проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК.

«Обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками. НБК совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении Нацбанка.

В настоящее время в Республике Казахстан есть также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7. В Нацбанке также указали, что ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается.

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