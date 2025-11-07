История казахстанки, которой в обменном пункте отказались принять банкноту номиналом 1000 тенге, выпущенную к 80-летию Великой Победы, вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Где именно произошёл инцидент, пока не сообщается, передаёт Zakon.kz.
Корреспондент издания обратился за разъяснением в пресс-службу Национального банка Казахстана.
В Нацбанке напомнили, что обменные пункты и банки второго уровня обязаны принимать действующие банкноты. Это требование закреплено в законе «О валютном регулировании и валютном контроле» и Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой, утверждённых постановлением Правления Нацбанка №40 от 11 февраля 2019 года.
В случае отказа принять, обменять или разменять банкноты и монеты национальной валюты, находящиеся в обращении, граждане имеют право обратиться с жалобой в территориальные филиалы Национального банка РК, сообщает пресс-служба Национального банка РК
