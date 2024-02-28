В Нацбанке РК прокомментировали обмен пятитысячных банкнот

Комментарий заместителя начальника управления анализа и планирования фондов НБК Динары Даутовой о новой серии банкнот.

Национальный Банк Казахстана напоминает, что банкноты новой серии банкнот «Сакский стиль» будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Национальный Банк имеет полномочия продлить данный срок.

После завершения периода параллельного обращения, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального Банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно!

Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии «Сакский стиль» номиналом 5 000 тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.

В массовое обращение банкноты номиналом 5 000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определённое время.

В целом, в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.

Напомним, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

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